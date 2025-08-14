النيابة العامة تضبط شبكة تهريب محروقات في «الزاوية الغرب»

تمكنت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام من رصد شبكة مشتبه بها في تهريب المحروقات بمنطقة المطرد ببلدية الزاوية الغرب.

وخلال انتقال وكيل نيابة النظام العام مع مأموري الضبط القضائي لمعاينة الموقع، واجه الفريق محاولة من المشتبهين لإعاقة التحقيق عن طريق إغلاق الطريق الموصلة لمكان المعاينة، في محاولة للإفلات من ضبط السلعة المهربة.

ورغم ذلك، تمكن فريق المعاينة من الوصول إلى محل الجريمة، وضبط 42 ألف لتر من وقود الديزل مخزنة في مستوعبات ثابتة.

وتم على الفور قفل محل الجريمة، والتحفّظ على الموجودات، وضبط المشتبهين وإحضارهم، مع توثيق ما تم تصويره من نقل المشتبهين مستوعبات محملة بالسلعة المجهّزة للتهريب.