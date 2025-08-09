النيابة العامة تضبط محلات ومحروقات مخصصة للتهريب في الخمس ومصراتة

تلقّت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام معلومات تفيد بوجود محال تستعمل لطرح المحروقات بشكل غير مشروع في نطاق اختصاص محكمتي استئناف الخمس ومصراتة.

وبتوجيه من النائب العام المستشار الصديق الصور، باشرت النيابة إجراءات ضبط أفراد الجماعات المتورطة في النشاط محل التتبع، وتم الانتقال بمعية منسوبي قوة المهام الخاصة إلى أماكن تخزين المحروقات المُعدة للتهريب، حيث تم تفتيشها وضبط آلاف اللترات من المحروقات المعدة للتهريب.

وأظهرت التحقيقات أن بعض أدوات التوزيع استلمت هذه الكميات في إطار أداء واجب تمكين المواطنين من الحصول على المحروقات، إلا أن القرائن أثبتت تورط بعض الأشخاص المعنوية وأدوات ممارسة الأنشطة التجارية في تسليم هذه الكميات لجماعات التهريب.

واستجابةً لهذا الوضع وما نتج عنه من معاناة للسكان في الحصول على المحروقات، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على وسائل النقل والمحروقات، وقامت بقفل المحال التي تدير النشاط المحظور، كما وجهت مأمور الضبط القضائي بسماع قادة الجماعات المقبوض عليهم.