النيابة العامة تضبط 3 مشتبهين بتهريب الوقود في مصراتة

أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة ثلاثة مشتبهين بتعمد تهريب المحروقات والشروع فيه.

وأوضحت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام أنها رصدت مؤشرات على قيام المشتبهين بممارسة نشاط تهريب وقود الديزل داخل مستوعبات تحمل بيانات مزورة، بهدف التملص من إجراءات معاينة المادة المحملة.

وبعد عرض المعلومات على رئيس نيابة غرب مصراتة الابتدائية، تأكدت صحة الوقائع، حيث انتقل رفقة أفراد من قوة المهام الخاصة إلى موقع الضبط، ما أسفر عن القبض على المشتبهين متلبسين وضبط كميات الوقود المعدة للتهريب.

ووجّهت النيابة بسماع أقوال الموقوفين واتخاذ إجراءات التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.