النيابة العامة تضبط 86 ألف لتر وقود في العجيلات

انتقلت وحدة الضبط القضائي بمكتب النائب العام، بعد استحصال إذن النيابة، إلى موقعيْن في منطقتي السدرة والجديدة ببلدية العجيلات، يُستخدمان في المتاجرة بالوقود بطرق غير مشروعة.

وبوصول الوحدة، تم ضبط مستوعبات تحتوي على وقود من سلعتي البنزين والديزل، بإجمالي مقداره 86 ألف لتر، فأمرت النيابة بالتحفّظ على الوقود، وقفل الموقعيْن، وملاحقة جميع المتورطين في النشاط غير المشروع.

هذا وتتكرر ظاهرة المتاجرة غير القانونية بالوقود في ليبيا نتيجة تذبذب الإمدادات وارتفاع الطلب المحلي، ما يدفع بعض الأفراد للاستفادة من الفجوات في الرقابة الرسمية لتحقيق أرباح كبيرة.

وتستهدف الجهات المختصة مثل مكتب النائب العام وأجهزة الضبط القضائي هذه الشبكات لتقليل المخاطر الاقتصادية والأمنية المرتبطة بهذا النشاط، الذي قد يؤدي إلى تهريب الوقود أو استخدامه لأغراض غير قانونية كالتكرير غير المشروع أو التمويل لأنشطة مخالفة للقانون.

وتأتي عمليات الضبط الأخيرة ضمن سلسلة جهود مستمرة لتطبيق القانون وحماية الموارد الوطنية، حيث سجلت السنوات الماضية عدة حملات مماثلة أدت إلى ضبط كميات كبيرة من الوقود وفتح تحقيقات ضد المتورطين، في محاولة لتقليل الأضرار المالية وتأمين السوق المحلي وضمان وصول الوقود إلى الغايات المخصصة له.