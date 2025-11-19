النيابة العامة تعزز مواجهة «العنف الرقمي» في الانتخابات

عقدت في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جلسات حوار ونقاش يومي 17 و18 نوفمبر 2025، بتنظيم مشترك بين المفوضية ومركز البحوث الجنائية والتدريب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز التعاون بين السلطة القضائية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وبحسب مكتب النائب العام، شارك في النشاط مجموعة من وكلاء النائب العام ووكيلاته، وإطار المفوضية، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وتركزت الجلسات على ضمان الأمن الإلكتروني للعملية الانتخابية، وحماية الناخبين والمترشحين، والوقاية من التضليل، والعنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي، وسبل التحقق من وقوع التعدي والحد منه.

كما شملت جلسات العمل تقييم الإطارين التشريعي والمؤسساتي في مواجهة جرائم العنف الإلكتروني، ومعوقات العملية الانتخابية، والتحديات التي تواجه المؤسسات في منع العنف الإلكتروني ومكافحته، وآليات الإبلاغ، والإثبات، والتتبع، والتحقيق.

واستعرض المشاركون دروسًا مستخلصة من تجارب مقارنة في توظيف التقنية لرصد التعدي على الحقوق الانتخابية، وضمان بيئة انتخابية شاملة ونزيهة وموثوقة، واختتم النشاط بوضع خطة عمل مشتركة وتوصيات لمعالجة جرائم التضليل والعنف الرقمي، مع التركيز على ما تتعرض له المرأة.