النيابة العامة تعلن مستجدات التحقيق في اشتباكات ومظاهرات طرابلس.. 58 أمر قبض و461 نزيلاً فارّاً

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن مستجدات التحقيقات المتعلقة بالواقعات والحوادث التي شهدتها مدينة طرابلس خلال الاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي اندلعت هذا العام، مؤكدة استمرارها في إجراءات التتبع والمساءلة تجاه كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث.

وفي بيان رسمي، أوضحت النيابة أن حصيلة الإجراءات المتخذة حتى الآن تشمل:

تلقي عشرين شكوى مباشرة من المواطنين.

إحالة 558 محضر جمع استدلال من قبل جهات إنفاذ القانون العاملة في نطاق مديرية أمن طرابلس.

الاستماع إلى 146 شاهداً في سياق التحقيقات الجارية.

ستة أشخاص قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا.

إصدار 58 أمر قبض من النيابة العامة.

تسجيل 5 حالات وفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بسبب الاشتباكات.

وفاة 15 مدنياً (خارج صفوف العسكريين) نتيجة الاحتراب المسلح.

وقوع 20 حادثة ألحقت أذى بالأشخاص المدنيين.

كما أشار البيان إلى تسجيل أضرار مادية وبشرية جسيمة، من أبرزها:

سرقة 336 مركبة آلية.

فرار 461 نزيلاً من مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

تعرض 35 مؤسسة عامة لأضرار مباشرة.

تضرر 211 منزلاً نتيجة الاشتباكات.

تسجيل أضرار في 75 مشروعاً مختلفاً.

تدمير أو تضرر 640 مركبة آلية أخرى.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية بكل شفافية وجدية، وأن العمل مستمر في إطار سيادة القانون لضمان العدالة وجبر الضرر وإنصاف المتضررين، مشددة على أن كل من يثبت ضلوعه في أي من هذه الوقائع سيُقدّم للعدالة دون استثناء.