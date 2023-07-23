النيابة العامة تفتح تحقيقًا حول حريق مكتبين بمجمع المحاكم

أعلن مكتب النائب العام، عن فتح تحقيق في حادث حريق بمكتبين بمجمع المحاكم في طرابلس للوثائق القضائية بعد الإبلاغ عن فقدان أوراق قضائية في الحريق الذي نشب في وقت سابق يوم السبت.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد تولَّت نيابة باب بن غشير الجزئية بحث واقعة حريق أتى على مكتبيْن مخصصين لبعض الوثائق القضائية المطروحة أمام دائرتي نظر الجنح والمخالفات المرتكبة في نطاق اختصاص محكمة باب بن غشير الجزئية.

وعايَن المحقق الأشياء؛ وسجَّل مبلغ الأضرار المادية الناجمة؛ واستعان بأهل الخبرة لغرض تعيين سبب نشوء الحريق، ثم تـمَّم إجراء استجواب القائمين على إدارة العمل؛ لاستجلاء مدى الأضرار المتعدِّية إلى الأوراق القضائية؛ فأنبأ الإجراء عن فقد أوراق قضائية؛ يُحمَد أنها من تلك التي أدخلت في الدورة الإلكترونية على قاعدة منظومة عمل النيابة العامة، ولها نسخة رقمية تضاهي أصلها.

وعلى إثر ذلك، وجه النائب العام المستشار الصديق الصور، باتباع القواعد الإجرائية المرسومة حال فقد الأوراق، وإدخالها في دورة العمل خلال المواعيد المقررة.

وحث النائب العام الإطار القضائي على الوعي الكامل بالغاية من إنشاء مشروع التحول الرقمي، ومضاعفة الجهود التي تتغيَّا أرشفة الأوراق القضائية كلها؛ حتى تتلافى الهيئة أية واقعة مستقبلية ينجم عنها فقد الأوراق القضائية قبل رقمنتها.

كما أهاب الصور، في إطار التكامل بين ركائز العدالة الجنائية، بالتواصل معها للإسراع في سلوك ما انتهجته هيئة النيابة العامة، والانضمام إلى مشروع التحول الرقمي؛ وتقديم المساعدة اللازمة لها ليشمل مشروع التحول الرقمي منظومة العدالة جميعها.