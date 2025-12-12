«النيابة العامة» تتخذ إجراءات بحقّ مواطن ارتكب اعتداءً عنيفاً على امرأة

باشرت النيابة العامة اتخاذ تدابير تحقيق بشأن واقعة سلوك عنيف جرى تداولها على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر تسجيل مرئي اعتداءً ارتكبه مواطن تجاه امرأة بطريقة تعدت حدود القانون والسلامة العامة.

وتوضح المادة المصورة أن الجاني اندفع بسيارته نحو المرأة بعد أن ألقت حجرًا على مركبته، واستمر في القيادة بسرعة متزايدة عكس اتجاه الطريق العام، معرضًا سلامة مستخدمي الطريق والمارة للخطر، ووضع الضحية أمام جدار حال دون قدرتها على تفادي الاصطدام.

وصدم الجاني الضحية عمدًا حتى سقطت على الأرض، وغادر المكان دون تقديم المساعدة أو إبلاغ الجهات المختصة، مما يعكس تجاهلًا واضحًا لقواعد السلامة العامة وواجبات القانون.

وأوقف مأمور الضبط القضائي بمكتب البحث الجنائي في طرابلس المدعو (ع.س.ع.ج)، واستكمل إجراءات الاستدلال، وأحال الموقوف إلى النيابة العامة، حيث استجوبه وكيل النيابة بمكتب النائب العام، وأصدر أمرًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.