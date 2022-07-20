النيابة العامة تقبض على أحد المتورطين في خطف أجانب

أعلن مكتب النائب العام، مساء الثلاثاء، القبض على أحد المتورطين في واقعة خطف أجانب، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم.

وأفاد المكتب في بلاغ له، بأنه تلقى في وقت سابق؛ بلاغاً عن واقعة خطف خمسة أجانب وافدين إلى البلاد؛ وحجز حريتهم بالقوة، بغية الحصول على كسب مادي مقابل إطلاق سراحهم.

وإنفاذاً لتعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، القاضية بمباشرة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة؛ وأخصها تلك المتعلقة بنشاط المشتبه بارتكابهم الواقعة وتَتَبُّعِهم؛ أخذ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ في تقديم المعلومات اللازمة لغايات التحقيق في الواقعة؛ فترتَّب عن الإجراءات إثبات ارتكاب جريمة الخطف؛ مع تحديد هوية مرتكبيها.

وتم ضبط أحد مرتكبي الواقعة وإحضاره من قبل أعضاء الكتيبة 676 العاملة في محيط بلدية الشويرف؛ كما أسفرت الإجراءات عن تحديد مكان حجز الضحايا؛ وتحديد أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مورست عليهم لغرض حَمْلِ ذويهم على دفع الفدية.