النيابة العامة تقدم متهمين في سرقة وثائق تاريخية للمحاكمة

أعلن مكتب النائب العام، عن تقديم متهمين في سرقة وثائق تاريخية للمحاكمة.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فإنه وفي إطار التصدي لظاهرة الاتجار بالممتلكات الثقافية والتعدي على الآثار العقارية، أتمت لجنة التحقيق بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في واقعة سرقة 11 وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب باللغة الآرامية عبرية العهد القديم، يصدُق عليها مصطلح الأثر، من قِبل مجموعة من المواطنين والوافدين الأجانب الذين عمدوا إلى تشكيل عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جريمة سرقة الآثار الليبية بمختلف صورها والاتجار فيها.

ولرجحان إدانة من اتخذت في مواجهته الإجراءات؛ انتهت النيابة العامة إلى تقديم أربعة متهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات وهم بحالة حبس احتياطي؛ ومازالت إجراءات البحث عن بقية المطلوبين لسلطة التحقيق مستمرة.