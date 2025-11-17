النيابة العامة تكشف تحويلات مالية غير مشروعة في مصرف الجمهورية

باشرت النيابة العامة التحقيق في معلومات وردت إليها بشأن عمليات تحويل مالي غير مشروعة جرت داخل فرع مصرف الجمهورية بمدينة زوارة. وأسفرت إجراءات التحقيق عن كشف واقعة تحويل مبلغ يقدّر بمليون ومئة وأربعة وعشرين ألف دينار من حساب المقاصة إلى حساب مفوض إحدى الشركات التجارية دون أي مستندات تثبت سلامة الإجراء.

وقام المحقق بمواجهة مفوض الشركة، الذي أُلقي القبض عليه، بتهمة التواطؤ في تنفيذ العملية بالتنسيق مع أحد موظفي المصرف، والذي سبق إحالة قضيته إلى محكمة الحكم. وعلى ضوء ما ثبت في التحقيق، قررت النيابة العامة حبس مفوض الشركة احتياطياً على ذمة القضية.