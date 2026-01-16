النيابة العامة تكشف تزوير بيانات أحوال مدنية لأجانب

كشف محققو وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف بنغازي، تزوير بيانات قيد عائلي جرى تسجيله في مكتب السجل المدني أوباري، بعد ربط ملف القيد بتحقيقات تتعلق باستخدام رقم وطني مزور من قبل أجنبي يحمل جنسية دولة تشاد.

وأظهرت التحقيقات أن تزوير بيانات القيد أسفر عن استصدار عشرة أرقام وطنية جرى استخدامها من قبل أجانب للاستفادة من حقوق مترتبة على صفة المواطنة، بما يشكل اعتداءً مباشرًا على منظومة السجل المدني والحقوق العامة.

وقررت النيابة العامة وقف جميع المستخرجات الإدارية المبنية على بيانات القيد المزور، ومباشرة تتبع المنافع المادية المتحصلة من الجريمة، إلى جانب البحث عن مرتكب فعل التزوير، وحصر المستفيدين من هذه الأفعال تمهيدًا لمساءلتهم قانونيًا.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية، وحماية منظومة الرقم الوطني من الاختراق، في ظل ما تشكله هذه الجرائم من تهديد للأمن القانوني والاقتصادي، ولما يترتب عليها من آثار تمس الحقوق السيادية والخدمية المرتبطة بالمواطنة.