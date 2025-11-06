النيابة العامة تكشف تفاصيل تشكيل عصابي لـ«تهريب المخدرات»

أصدر مكتب النائب العام قراراً بحبس ثمانية أشخاص بعد تورطهم في شبكة تهريب مخدرات منظمة، حيث كانوا يعتزمون إدخال 20 طن من الحشيش إلى البلاد.

وكشفت التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام عن تفاصيل عملية تهريب ضخمة تمت على مدار خمس سنوات، من 2020 إلى 2025، استخدم خلالها المهربون عدة أساليب معقدة لنقل المخدرات إلى داخل البلاد وتخزينها في أماكن سرية.

وتتضمن التحقيقات اعترافات القائمين على النشاط الإجرامي، حيث تم توثيق طرق التهريب ومسارات نقل المواد المخدرة إلى المخابئ التي استخدمها المتهمون.

وتواصل السلطات متابعة بقية المتورطين في القضية، في وقت تم فيه حبس المتهمين الثمانية بشكل احتياطي على ذمة التحقيقات، وسط تأكيدات بتقديم بقية الأفراد المتورطين إلى العدالة قريباً.

يذكر أن هذه الشبكة قد شكلت تهديداً أمنياً كبيراً، وتمكنت من تهريب كميات ضخمة من المخدرات كانت موجهة للسوق المحلي.