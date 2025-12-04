النيابة العامة تكشف عن قضية تزوير «قيودات عائلية» في صرمان

أعلن مكتب النائب العام عن اكتشاف عملية تزوير واسعة لبيانات الأحوال المدنية في مدينة صرمان، أسفرت عن إدراج تسعة قيودات عائلية لصالح أشخاص أجانب.

وجاء ذلك بعد تحقيق أجرته لجنة تحقيق مختصة بمتابعة وقائع التزوير، حيث تم الكشف عن تواطؤ موظف في مكتب السجل المدني مع تسعة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، لتسجيل بيانات غير صحيحة في السجل المدني.

وكشفت التحقيقات أن هذا التزوير أسفر عن حصول ثلاثة وستين شخصاً من الأجانب على أرقام وطنية، مما مكنهم من الاستفادة من حقوق المواطنة الليبية، بما في ذلك الحصول على منح مالية مخصصة للأسر الليبية.

وتم تحصيل مبلغ يصل إلى خمسة وثمانين ألف دينار ليبي من هذه المنح، التي كانت مخصصة للأسر الليبية في الفترة من 2012 حتى 2025.

وفي أعقاب هذه القضية، قررت النيابة العامة حبس موظف السجل المدني المتورط في عملية التزوير، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين استخدموا الوثائق المزورة للحصول على مزايا غير قانونية. كما وجهت النيابة العامة بضبط بقية الأشخاص المتورطين في القضية وإحضارهم للتحقيق.