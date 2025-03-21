النيابة العامة تكشف عن ملاحقة 228 مترشحاً لانتخابات «المجالس البلدية»

كشف مكتب النائب العام عن “تقديم النيابة العامة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات معلومات حول الدعاوى المستعملة في مواجهة المترشحين لانتخابات المجالس البلدية”.

وأوضح المكتب أن “المفوضية قامت بالتحري عن الحالة الجنائية لـ 4,114 مترشحًا لانتخابات المجالس البلدية”.

وأكد مكتب النائب العام أن “قاعدة بيانات هيئة النيابة العامة كشفت عن وجود 228 مترشحًا قيد الملاحقة الجنائية، حيث تم صدور أحكام قضائية بالإدانة بحق بعضهم، في حين أن قضايا آخرين مازالت قيد النظر أمام المحاكم”.