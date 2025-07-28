النيابة العامة تلاحق أفراد عصابة متورطة في انتهاكات حقوقية خطيرة

أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية بحق فردين من تشكيل إجرامي انخرط في تنفيذ انتهاكات حقوقية جسيمة خلال عام 2019، وذلك بعد استجوابهما وصدور أمر بحبسهما احتياطياً.

وأفادت النيابة بأن التحقيقات كشفت عن تشكيل جماعة مكوّنة من عشرين شخصاً انضموا إلى تنظيم “الكانيات”، حيث تلقى أفرادها الأوامر من قادة التنظيم ونفذوا عمليات خطف طالت خمسين شخصاً من سكان منطقة قصر بن غشير وضواحيها.

وتم احتجاز الضحايا قسراً في مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعرضوا خلال فترة احتجازهم لأشكال متعددة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وأكدت النيابة العامة أنها أصدرت أوامرها بضبط باقي المتهمين المطلوبين وإحضارهم، في إطار مواصلة ملاحقة كل من تورط في هذه الانتهاكات.