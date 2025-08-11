النيابة العامة تمنع تهريب 60 ألف لتر بنزين في قصر بن غشير

واصلت النيابة العامة جهودها في الحد من نشاط تهريب المحروقات، حيث نفذت زيارة ميدانية إلى أداة توزيع الوقود رقم 2071 في بلدية قصر بن غشير.

وأظهرت التحقيقات توجه مفوض الأداة إلى حرمان السكان من 60 ألف لتر من وقود البنزين المخصص للتسويق، والتي استلمها من شركة الثقة الدولية.

وأمرت النيابة العامة منسوبي جهاز الحرس البلدي بتسهيل حصول السكان على الوقود المخصص لهم، كما استمعت إلى أقوال المفوض المقبوض عليه وأرسلته إلى النيابة لمتابعة الإجراءات القانونية.

هذا وتشهد ليبيا تحديات مستمرة في قطاع توزيع المحروقات، حيث يواجه السوق المحلي عمليات تهريب واسعة تؤثر سلباً على توفر الوقود للمواطنين وتزيد من الأزمات الاقتصادية.

وتهريب المحروقات لا يضر فقط باقتصاد الدولة من خلال فقدان موارد مهمة، بل يعزز أيضاً نشاطات السوق السوداء التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على الوقود في الوقت المناسب.