النيابة العامة تُباشر التحقيق في واقعة وفاة الفنان «درباش» ببنغازي

باشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة وفاة الفنان الكوميدي هيثم درباش وإصابة عدد من المواطنين بمدينة بنغازي، جراء سقوط قذيفة عشوائية.

وأوضح مكتب النائب العام، أن إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة نيابة الفويهات الجزئية بعد الانتهاء من معاينة محل الواقعة والكشف الظاهري على جثمان المتوفى، أسفرت على تأكيد أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة مردها فعل اقترفه أحد الأشخاص بإطلاقه لقذيفة انفجرت إثر سقوطها في حي مأهول بالسكان وتسببت الشظايا المنطلقة إثر الانفجار في قتل الموطن هيثم درباش وإلحاق أذى شخصى بعدد من المواطنين.

هذا وقد تم القبض على مرتكب الفعل وباشرت النيابة العامة إجراء استجوابه وانتهت إلى اتهامه بواقعة القتل وأمرت بحبسه حبسا احتياطيا على ذمة القضية، بينما لازالت التحقيقات حول الواقعة جارية في جوانب أخرى وهي محل متابعة من قِبل مكتب لنائب العام حتى إنجازها.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية أن أعضاء التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي، ألقوا القبض على صاحب حفل الزفاف ومُطلق قذيفتي الـ”آر بي جي” التي أودت بحياة هيثم درباش وإصابة آخرين في منطقة الليثي، بعد رصد مكان اختباءهم.

القبض على مُرتكبي جريمة قتل المواطن " هيثم درباش " وإصابة أخرين اليوم بمدينة بنغازي بتعليمات السيد وكيل وزارة الداخلية "… تم النشر بواسطة ‏وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية – حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ١٨ يوليو ٢٠٢١

وتوفي الفنان الكوميدي هيثم أبريك درباش، أمس الأحد، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، نتيجة وقوع قذيفة عشوائية أمام مبنى مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في ببنغازي.

وتسببت الحادثة في إصابة 5 أشخاص آخرين، بينهم شقيق الفنان الكوميدي الراحل، مفتاح أبريك درباش، الذي أُدخل على إثر هذه الإصابة إلى المستشفى.

وأكد مصدر بمركز بنغازي الطبي وصول عدد من المصابين والجرحى جراء سقوط قذيفة عشوائية مساء اليوم الأحد قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي.

وذكر المصدر لموقع “أخبار ليبيا 24” أن مركز بنغازي الطبي استقبل جثة الفنان الكوميدي هيثم درباش المجبري، وقد فارق الحياة قبل وصوله جراء إصابته بالقذيفة .

وأثارت وفاة الفنان الكوميدي حالة من الحزن على الوسط الفني في ليبيا، في حين سارع معجبو الفنان الراحل لنشر التعازي الموجهة إلى عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستذكار أبرز أعماله الفنية.

من جهتها طالبت منظمة رصد الجرائم الليبية السلطات بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة الجناة، كما طالبت وزارة الداخلية بالعمل على الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة ومنع استعمالها داخل المدن.

يُشار إلى أن الفنان هيثم درباش، ممثل ومخرج، ويمتلك رصيدا فنيا مليئا بالأعمال والمشاركات المحلية والعربية، حيث قدم أعمالا متنوعة بينها نحو 30 عملا مسرحيا، وأكثر من 10 أعمال تلفزيونية، أغلبها كوميدية، أشهرها “ضحك عشوائي” و”خيطي ميطي” و”ناشيونال جيوغرافيك بالليبي” مع المخرج محمد البرعصي، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وفي المسرح قدّم عدة أعمال منها مسرحية “رايح في رايح”، ومسرحية “امنع الكلام”، ومسرحية “فرقة أنغام عبدالمولى”، ومسرحية “افرح بيا” و”المخرج الفاشل”، بينما كان آخر أعماله على خشابات المسرح كانت مسرحية “الرجل الصفر” من إعداد وإخراج هيثم درباش.