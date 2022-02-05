النيابة العامة تُحقق في واقعة هروب نزلاء من سجن الكويفية

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبتن عن مباشرة النيابة العامة، التحقيق في واقعة هروب مجموعة من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية الرئيسية بمدينة بنغازي.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد تولى وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام بنغازي، مباشرة إجراءات التحقيق في ظروف وملابسات حادثة هروب 8 نزلاء؛ منهم 4 صُدِرت في مواجهتهم أحكام بالإعدم قصاصاً؛ والبقية أودعوا في محبسهم بمناسبة التحقيق في جرائم القتل العمد المسندة إليهم.

ولاستجلاء حقيقة الواقعة، استجوب المحقق عدداً من قيادات المؤسسة والعاملين فيها؛ وأردف هذا الإجراء بالانتقال إلى فضاء إقامة النزلاء وعاينه وناظر الأدوات المستعملة لغرض تمكينهم من الهرب؛ وسمع شهادة نزلاء المؤسسة الذين عاينوا الواقعة؛ وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

وبقيام الدليل على إحجام قيادات المؤسسة عن تبليغ الجهة المختصة بالواقعة؛ وإثبات واقع التقصير والإهمال من قبل بعض العاملين المكلفين بمهام الحراسة والحماية؛ أمر وكيل النيابة بحبسهم احتياطياً؛ وأصدر قراراً بمباشرة إجراءات البحث عن الفارين وضبطهم وإحضارهم.