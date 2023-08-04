تفكيك تشكيل عصابي يمتهن جلب المؤثرات العقلية

أعلن مكتب النائب العام، مساء الخميس، عن تفكيك تشكيل عصابي، تعمَّد أفراده جلب المؤثرات العقلية إلى البلاد؛ والاتجار بها.

وفي التفاصيل، أفاد المكتب في بلاغ، بأن القضية تتعلق بالاتجار بـ3 ملايين قرص من مخدر يدعى “بريجابالين” في مدن زليتن والزاوية والعجيلات والزنتان.

وذكر مكتب النائب العام أن نائب النيابة نظر مدونة الاستدلال التي طويت على معلومات تعلقت بنشاط رام القائمون عليه الاتجار في كمية من مؤثر (بريجابالين) دَسَّتْ في مبنى بمدينة زليتن، حتى يتأتى تَنْظيم نقلها إلى مدينة الزاوية ثم إلى مدينتي: العجيلات؛ والزنتان.

وعلى إثر ذلك، وجه نائب النيابة بترقب حركة المادة المحظورة؛ وتتبع ترتيبات الاتجار بها في البلاد؛ فتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام من تحديد وجهة جزء من الكمية محل التتبع؛ وإلقاء القبض على ناقلها في حالة تلبس بحيازة 3 ملايين قرص يحتوي مادة “بريجابالين” التي تُسبِّب الاعتماد الفسيولوجي.

وباستمرار سلطة التحقيق في تقصي نشاط القائمين على إدارة جلب المؤثر العقلي والاتجار به، تكشف لها أن الجناة تعمدوا تكرار استعمال وثائق رسمية تفيد زوراً بموافقة الجهة المختصة على استيراد كمية المؤثر العقلي عبر الموانئ البحرية؛ حتى يتيسر إدخالها إلى البلاد عدة مرات؛ وفي أوقات مختلفة دون المرور بمسالك التهريب المرصودة.

كما أسفرت أبحاث سلطة التحقيق عن تعيين حلقة مرتكبي فعل الاتجار بالمؤثر العقلي محل الملاحقة؛ ثم إجراء أمر ضبط وإحضار 17 متهماً كان منهم موظفون عموميون في ميناء مصراتة البحري؛ فأمر المحقق بحبسهم احتياطياً؛ وتلى ذلك توجيهه الضابطة القضائية بضبط 30 متهماً انخرطوا في تنظيم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.