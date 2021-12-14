النيابة العامة تُوعز باستمرار العمل في كافة فروع مصرف الجمهورية

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، باستمرار العمل في كافة فروع مصرف الجمهورية، وذلك بعد دعوات لإضراب عام من بعض موظفي المصرف.

جاء ذلك في خطاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام عباس عمار أبو العز، إلى مدير عام مصرف الجمهورية، طالعته “عين ليبيا”.

وأشار الخطاب إلى البلاغ المقدم من مدير عام المصرف إلى النائب العام والتحقيقات الجارية لدى النيابة العامة بشأنه، منوهاً إلى ما حواه البلاغ من عزم بعض موظفي المصرف القيام بعصيان مدني والدخول في إضراب مفتوح.

كما أشار الخطاب إلى ما يُشكله هذا المسلك من جرم جنائي حرص المشرع الليبي على إفراد عقوبات صارمة تجاهه في المادة (28) من قانون العقوبات.

وطالب نائب النيابة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسن سير العمل واستمراره في كافة فروع المصرف والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوعز نائب النيابة بتكليف موظفي المصرف المذكورين في البلاغ بالمثول أمام مكتب النائب العام.

وفي وقت لاحق، أكد مصرف الجمهورية بأن يوم غدٍ الأربعاء، سيكون يوم عمل عادي بكافة الفروع، وبأنه مستمر في توزيع السيولة النقدية لكافة الزبائن.