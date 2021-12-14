انتخابات ليبيا

النيابة العامة تُوعز باستمرار العمل في كافة فروع مصرف الجمهورية

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 23:27 | آخر تحديث: 15 ديسمبر 2021 - 00:08 نُشر: الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 23:27
ليبيا
النيابة العامة تُوعز باستمرار العمل في كافة فروع مصرف الجمهورية
هذا المسلك يُشكل جرم جنائي

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، باستمرار العمل في كافة فروع مصرف الجمهورية، وذلك بعد دعوات لإضراب عام من بعض موظفي المصرف.

جاء ذلك في خطاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام عباس عمار أبو العز، إلى مدير عام مصرف الجمهورية، طالعته “عين ليبيا”.

وأشار الخطاب إلى البلاغ المقدم من مدير عام المصرف إلى النائب العام والتحقيقات الجارية لدى النيابة العامة بشأنه، منوهاً إلى ما حواه البلاغ من عزم بعض موظفي المصرف القيام بعصيان مدني والدخول في إضراب مفتوح.

كما أشار الخطاب إلى ما يُشكله هذا المسلك من جرم جنائي حرص المشرع الليبي على إفراد عقوبات صارمة تجاهه في المادة (28) من قانون العقوبات.

وطالب نائب النيابة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسن سير العمل واستمراره في كافة فروع المصرف والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوعز نائب النيابة بتكليف موظفي المصرف المذكورين في البلاغ بالمثول أمام مكتب النائب العام.

وفي وقت لاحق، أكد مصرف الجمهورية بأن يوم غدٍ الأربعاء، سيكون يوم عمل عادي بكافة الفروع، وبأنه مستمر في توزيع السيولة النقدية لكافة الزبائن.

السادة الزبائن الكرام نفيدكم علما بأنّ يوم غداً الاربعاء 2021-12-15 سيكون يوم عمل عادي بكافة فروعنا وأننا مستمرين في…

تم النشر بواسطة ‏مصرف الجمهورية Jumhouria Bank‏ في الثلاثاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
آخر تحديث: 15 ديسمبر 2021 - 00:08
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