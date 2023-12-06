النيابة العامة وهيئة الرقابة تبحثان الإسراع في حل مشاكل المرضى بالخارج

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع النائب العام المستشار الصديق الصور، ملف علاج المرضى والجرحى بالخارج، والوقوف على أوضاعهم الصحية والمعيشية الحرجة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة على فيسبوك، فقد اتفق الجانبان على ضرورة الإسراع في وضع حلول عاجلة للمشاكل والصعوبات التي تواجه المرضى في ساحات العلاج الموفدين إليها؛ بسبب توقف الخدمات العلاجية المقدمة لهم منذ مدة طويلة نتيجة لتأخر تسديد الديون المتراكمة على الدولة لصالح المصحات الأجنبية.

وفي سياق ٱخر، ناقش الجانبان الأعمال المشتركة بينهما بخصوص تقرير الهيئة السنوي الأخير للعام 2022م، وكذلك الإيقافات الاحتياطية عن العمل التي قامت بها الهيئة حيال عدد من موظفي الدولة لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.