النيابة العامّة تأمر بحبس 4 موظفين بوزارة الإسكان بحكومة الوحدة

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 موظفين بوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، ومصلحة أملاك الدولة ببنغازي، فضًلا عن إحضار شركائهم المتورطين في بيع أملاك وإصدار تراخيص بناء بطريقة مخالفة للقانون.

وأوضح مكتب النائب العام أنّ نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة شمال بنغازي الابتدائية، باشرت إجراءات التحقيق في ملابسات وقائع تتزويرعقود لبيع عدد من العقارات المملوكة للدولة، فضلًا عن إصدار تراخيص لبناء محالٍ تجارية خارج المخططط وتحصيل أرباح غير مشروعة.

وأشار مكتب النائب العام، إلى إصدار أمر بحبس المتهمين ممن طالتهم التحقيقات بينهم مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي، مع تعميم بضبط وإحضار بقية المتورطين الغائبين في الوقائع.