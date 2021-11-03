النيابة العامّة تحبس مسؤولين بمؤسسة النفط

أمرت النيابة العامّة طرابلس بحبس عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط احتياطياّ على ذمّة التحقيق بتهم إلحاق الضرر بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة حبست أيضا مديري الأمن والسلامة والشؤون الإدارية بشركة أكاكوس النفطية على خلفية تهم بإساءة استخدام السلطة وإلحاقهم ضررا بالمال العام لصالح منافع شخصية.

وبيّن مكتب النائب العام أن وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام طرابلس قام بالتحقيق في الواقعة التي دشنها بإجراء استجواب المتهمين وإحاطتهم بالأدلة القائمة وسماع دفاعهم.

وتابع مكتب النائب العام أنه جرى مواجهة المتّهمين بتجاوزهم للقانون والحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، بأخذ العطايا والفوائد دون وجه حق، وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية.