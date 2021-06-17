النيابة الفرنسية تُطالب بحبس «ساركوزي»

ذكرت قناة “بي.إف.إم” التلفزيونية الفرنسية، أن النيابة العامة الفرنسية طالبت المحكمة بسجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 6 أشهر، على ذمة تمويل حملته الانتخابية سنة 2007.

ووجه القضاء الفرنسي في وقت سابق، تهمة “التأثير على الشهود” لرئيسة وكالة “بيست إيماج” لصائدي الصور ميشيل مارشانK في قضية “التمويل الليبي لحملة ساركوزي الرئاسية”.

كما وجهت إلى مارشان تهمة “الانتماء إلى عصابة أشرار بنية الاحتيال” وأودعت المراقبة القضائية، وذكرت المحامية كارولين توبي أن مارشان “ترفض بشدة هذه التهم”.

وكان القضاء الفرنسي أصدر حكما على ساركوزي بالسجن 3 سنوات، منها سنة نافذة بتهمة بالفساد واستغلال النفوذ، فيما نفى ساركوزي ارتكابه أي مخالفات وقال إنه كان ضحية لمطاردة المدعين الماليين.

ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.

ويُتهم ساركوزي بتلقي أموال من زعيم النظام الليبي السابق معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، فضلا عن شبهات فساد أخرى.

وفاز ساركوزي برئاسة فرنسا عام 2007، وأمضى ولاية واحدة انتهت عام 2012، فيما تلاحقه شبهات بالفساد وسوء استخدام السلطة منذ ذلك الحين.