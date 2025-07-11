النيابة تأمر بحبس المتهم في جريمة قتل «عبد الله متيشة»

أمرت نيابة باب بن غشير الجزئية بحبس المتهم (س.ك) احتياطيًا على ذمة التحقيق في واقعة قتل المواطن عبد الله منصور متيشة، بعد أن بادر أفراد اللواء 444 قتال بإنفاذ أمر ضبطه وإحضاره.

وبمجرد تنفيذ الضبط، تسلّمت وحدة الضبط القضائي بمكتب النائب العام المتهم، حيث تولّى جهاز البحث الجنائي– طرابلس إجراء الاستدلالات الأولية، والتي تضمنت اعترافات بقيامه بإطلاق عيار ناري أصاب رأس المجني عليه وأودى بحياته.

وعرضت النيابة العامة ملف القضية، لتباشر استجواب المتهم رسميًا، وانتهت إلى إصدار أمر حبسه احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات.