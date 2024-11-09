النيابة تباشر التحقيق بحادث انهيار عقار في جنزور

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة جنزور، للوقوف على أسباب الحادث.

وكلف مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع للنيابة، فريقين من الخبراء، “الأول تابع لمكتب الطب الشرعي بأبوسليم، والثاني من قسم الخبرة الهندسية، بالانتقال إلى المكان”.

وبحسب المركز، “باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى والتعرف على الضحايا ليتم إحالتها للطب الشرعي لاتخاذ العمل الفني بخصوصها”.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عمارة سكنية في جنزور غرب العاصمة طرابلس إلى 8 أشخاص و20 إصابة، بينهم 12 مصابا بحالة حرجة والآخرين بحالة مستقرة، وأفاد عميد بلدية جنزور فتحي عيسى في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، أن “ضحايا الفاجعة من جنسيات غير ليبية، وهم من جنسيات مصرية وإفريقية”.

تنفيدا للأعمال الموكلة لمهام مركز الخبرة القضائية والبحوث وبتاريخ يوم الخميس الموافق 2024/10/07 وعلى تمام الساعة 11.30… تم النشر بواسطة ‏مركز الخبرة القضائية والبحوث – ليبيا‏ في الجمعة، ٨ نوفمبر ٢٠٢٤