النيابة تتحرك ضد «الاتجار بالمبيدات» في طبرق

أفاد مكتب النائب العام، بأن نيابة النظام العام في طبرق باشرت تتبع إطار تحقيق يتعلق بواقعات استعمال المبيدات الزراعية المحظورة داخل نطاق اختصاصها.

وأوضح المكتب أن إجراءات التحقيق شملت الانتقال إلى عشرة محلات تجارية، حيث تبيّن أن ثلاثة منها تستخدم في الاتجار بمبيدات محظورة.

وبناءً على نتائج المعاينة، قررت النيابة العامة قفل المحلات الثلاث بشكل فوري، والتحفظ على المواد المحظورة المضبوطة داخلها، مع توجيه تعليمات بضبط الأشخاص المشتبه بممارستهم نشاط الاتجار بهذه المواد وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية المرتبطة بالمواد الزراعية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام وتداول المبيدات داخل البلاد.

هذا وتشدد السلطات القضائية، خلال السنوات الأخيرة إجراءاتها الرقابية على المواد الكيميائية والمبيدات الزراعية، في ظل مخاوف متزايدة من استخدامها بشكل غير قانوني وتأثيراتها السلبية على الصحة العامة وجودة المنتجات الزراعية.