النيابة تتوصل إلى قاتل مشجع نادي الاتحاد «عبد المهيمن الفلاح» وتأمر بسجنه

أعلن مكتب النائب العام التعرف على هوية الجناة في قضية مقتل مشجع نادي الاتحاد «عبد المهيمن الفلاح» ويأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

وذكر مكتب النائب العام أنّ الجاني هو أحد منتسبي وزارة الداخلية، ومكلف بحفظ الأمن في محل الحادثة، وأنّه اعترف بإطلاق عيار ناري تجاه المركبة التي يستقلها المجني عليه.

وأوضح مكتب النائب العام أنّ النيابة سجنت شرطيا آخر على علم بوقوع الجريمة وشخص مرتكبها، وأنّه لم يبادر إلى الإبلاغ عنها ؛ فلم يأتِ بما ينفي عنه المسؤولية.

ولقي مشجع نادي الاتحاد «عبدالمهيمن» الذي نعته عدة أندية، مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري خلال مباراة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي الاثنين ليفارق الحياة أثناء نقله إلى تونس.