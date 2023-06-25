النيابة تسجن 3 متّهمين بينهم أجانب بتهم تهريب الوقود إلى خارج ليبيا

أعلنت النيابة العامة تحريك دعوى جنائية في مواجهة وافدين ومواطنين انخرطوا في تشكيل عصابي، تعمَّد أفراده ارتكاب فعل تهريب المحروقات خارج البلاد.

وذكر مكتب النائب العام أنّ وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف مصراتة، يحقق في واقعة تهريب حاوية نقل بحري يحمل 360 ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد.

وبحسب مكتب النائب العام استدل المحقق على صحة ارتكاب الواقعة؛ واتِّـجاه إرادة الجناة إلى وضع مخطط يمكِّنهم من إخراج 100 مستوعب تحوي كميات من الوقود، عن طريق استعمال وثائق وُضِعَت عليها أختام مقلدة.

وتابع مكتب النائب العام أنّ الجناة قدّموا مستندات جمركية أقروا فيها زوراً أنّ البضاعة محل الإفصاح هي زيوت ميكانيكية مستعملة، وهم على علم أن كمية الزيوت أضيفت إلى الوقود بكميات ضئيلة؛ تحسُّباً لإجراء معاينة المواد المحملة.

وأضاف مكتب النائب العام أنّ تكرر الفعل منهم أكثر من مرة في أوقات وموانئ مختلفة؛ تنفيذاً للدافع الإجرامي ذاته، وأنّه جرى استجواب 3 متهمين؛ وانتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.