عقوبات صارمة على منتهكي حقوق المواطنة

أصدرت محكمة جنايات جنوب طرابلس، حكمًا يقضي بإدانة موظف مكتب السجل المدني في منطقة المعمورة، بعد ثبوت تورطه في تزوير وثائق عائلية مكّنت أجنبياً من استخراج ثلاثة عشر رقمًا وطنيًا والحصول على الحقوق المرتبطة بالمواطنة.

وقضت المحكمة بسجن الموظف لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بردّ جميع المتحصّلات الناتجة عن الجريمة، في خطوة تعكس جدية السلطات القضائية في مكافحة الفساد وضمان حماية الحقوق الوطنية والمواطنين.

وتأتي هذه الإدانة في إطار جهود النيابة العامة ومؤسسات العدالة الليبية لتعزيز نزاهة المؤسسات الحكومية، خصوصًا تلك المرتبطة بالهوية الوطنية وإصدار الوثائق الرسمية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ردع أي محاولات تزوير تهدد حقوق المواطنين، وضمان ألا تُستغل الثغرات القانونية للحصول على مزايا غير مشروعة.