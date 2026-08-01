النيابة تكشف تفاصيل قضية فساد في مراقبة «تعليم ترهونة»

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشؤون المالية في مراقبة تعليم بلدية ترهونة احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت وجود مخالفات مالية تتعلق بصرف أموال عامة بطرق مخالفة للإجراءات القانونية.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة نظرت بلاغًا تضمن دلائل حول اختلالات مالية داخل المراقبة، حيث أجرى رئيس النيابة بحثًا أسفر عن إثبات قيام المسؤول المالي بصرف مبالغ مالية تحت غطاء مرتبات لأشخاص تبين عدم ارتباطهم بالوظيفة العامة.

وبحسب التحقيقات، تعمد المسؤول صرف أربعة ملايين و815 ألف دينار كمرتبات لأشخاص غير منتمين إلى الوظيفة العامة، إضافة إلى صرف مليونين و637 ألف دينار كمرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بالوظيفة بسبب وفاتهم.

كما كشفت نتائج البحث إجازة صرف ستة ملايين و881 ألف دينار دون وجود مستندات تدعم هذه الإجراءات المالية.

وبناءً على نتائج التحقيق، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، إلى جانب توجيه تعليمات بوقف حركة 254 حسابًا مصرفيًا أُودعت فيها المبالغ المالية محل التتبع.

كما وجهت النيابة العامة بإجراء مراجعة شاملة لبيانات المورد البشري في مراقبة تعليم ترهونة من الناحيتين المالية والإدارية، للتحقق من سلامة الإجراءات المتعلقة بالمرتبات والبيانات الوظيفية.