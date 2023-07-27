النيجر.. الجيش يدعم الإنقلاب، ويُحذّر من تدخل خارجي يؤدي لـ«عواقب وخيمة»

أعلنت قيادة الجيش في النيجر تأييدها قوات «الدفاع والأمن» التي عزلت الرئيس محمد بازوم من منصبه أمس الأربعاء، في حين تتوالى الدعوات من خارج البلاد من أجل الإفراج عن بازوم وإنهاء الانقلاب.

وقالت قيادة الجيش في بيانها -الصادر اليوم الخميس بتوقيع رئيس الأركان عبده صدّيق عيسى- إنّها تقف إلى جانب قوات «الدفاع والأمن» تجنبا للاقتتال وحفاظا على تماسك البلاد.

وحذّر البيان من أن أي تدخل عسكري خارجي «قد يؤدي لعواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها»، داعيا جميع قوات «الدفاع والأمن» إلى التركيز على مهامها لمكافحة الإرهاب والجريمة، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قال بازوم في أول تعليق له عقب إعلان العسكريين عزله من رئاسة البلاد إنّ المواطنين سيحمون المكتسبات الديمقراطية، في حين أعلن وزير الخارجية نفسه رئيسا مؤقتا للحكومة.