النيجر.. الجيش يضع قواته في حالة تأهب قصوى

أمر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في النيجر، موسى سالاو بارمو، الذي عينه المجلس العسكري، بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى.

وقال رئيس الأركان العامة في رسالة عبر الإذاعة العامة النيجرية: “بمجرد استلام هذه الرسالة، وضعت جميع القوات في حالة تأهب قصوى”.

وأوضح بارمو أن “القرار اتخذ على خلفية التهديدات الملموسة بشكل متزايد بالعدوان على النيجر، وذلك لتجنب المفاجأة، وكذلك لضمان الرد المناسب”.

وكان المجلس العسكري في النيجر، قد أعلن في وقت سابق، تعيين بارمو، الذي حصل على تدريبه في الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسا لأركان القوات المسلحة في البلاد.

يأتي ذلك في حين، أفادت تقارير إعلامية بأن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” للتدخل العسكري في النيجر مستمرة، وذلك بعد أن أعلنت المجموعة قبل أسبوع أنه تم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر لكن دون أن تكشف عنه.

وقال رئيس مفوضية “إيكواس” عمر توراي، إن المجموعة “ترفض رد فعل قادة المجلس العسكري في النيجر، ومحاولاته لتشكيل حكومة، ولن تقبل أي فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وستقرر قريبًا الخطوات التالية”.