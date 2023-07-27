النيجر.. الجيش يعزل الرئيس ويفرض حظرا للتجوال

أعلنت مجموعة من العسكريين في النيجر -عبر التلفزيون الوطني- عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر تجوال ابتداء من هذه الليلة.

وأشار بيان للمجموعة العسكرية الانقلابية إلى «تعليق كلّ المؤسّسات المنبثقة من الجمهوريّة السابعة. وسيكون الأمناء العامّون للوزارات مسؤولين عن تصريف الأعمال. قوّات الدفاع والأمن تُديرالوضع، ويُطلَب من جميع الشركاء الخارجيّين عدم التدخّل».

وكان جنود من الحرس الرئاسي بالنيجر قد احتجزوا بازوم داخل القصر. وقالت الرئاسة إن الجيش جاهز لمهاجمة عناصر الحرس الرئاسي إن لم يتراجعوا.