النيجر تسمح لجيشي بوركينا فاسو ومالي بالتدخل إذا تعرضت لعدوان

سمحت الإدارة العسكرية في النيجر لجيشي بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضيها «حال تعرضت لعدوان» وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

جاء ذلك في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي عبد الله ديوب، مساء الخميس، إلى العاصمة نيامي حيث استقبلهما الجنرال عبد الرحمن تشياني.

وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد بوزارة الخارجية النيجرية عمر إبراهيم سيدي، بيانا نقل فيه أوامر أصدرتها نيامي تسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» منحت المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت في 6 أغسطس الماضي للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في 26 يوليو.