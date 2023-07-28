النيجر.. تعيين قائد الحرس الرئاسي المُنفذ للإنقلاب رئيسا انتقاليا للبلاد

أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر اليوم الجمعة تعيين قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.

واستبعدت فرنسا أن يكون الانقلاب العسكري في النيجر أمرا «نهائيا»، وأبلغت واشنطن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم مساندتها للديمقراطية.

وقال تشياني في كلمة متلفزة اليوم الجمعة إنّ الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني. وكان الجيش النيجري أعلن أمس دعمه لإنهاء فترة حكم الرئيس بازوم.

وأضاف رئيس المجلس الانتقالي في النيجر أنّه في عهد الرئيس بازوم كان هناك «خطاب سياسي أراد أن يجعل الناس يعتقدون أن كل شيء على ما يرام»، بينما هناك “الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط».

وحسب الجنرال تشياني – الذي يشغل منصب قائد الحرس الرئاسي منذ 2011 – فإنّ «النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر، والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين».