النيجر تُؤكد دعمها لمبادرة مستشار الأمن القومي الليبي

استقبل رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، اليوم الخميس، بقصر الرئاسة في العاصمة نيامي، مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، والوفد المرافق له.

وبحث الرئيس محمد بازوم، مع المستشار بوشناف مبادرته الرامية إلى تأسيس مجلس للأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء البالغ عددها 27 دولة.

وأكد بازوم، دعمه للمشروع الليبي بتأسيس المجلس، لافتا إلى أنه سيعمل مع رؤساء الدول على إنجاح المبادرة.

وشدد رئيس النيجر على اهتمام بلاده باستدامة السلام داخل الدولة الليبية، لافتا إلى أن استقرار ليبيا سيؤدي إلى استقرار المنطقة.

كما أكد بازوم، على عمق العلاقات التي تجمع البلدين مع أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين، لافتا إلى أن النيجر لن تألوا جهدا في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا، وفق قوله.

هذا وأثنى مستشار الأمن القومي الليبي، على حفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد الليبي، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمستشار بوشناف على فيسبوك.