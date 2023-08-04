النيجر.. سلطات الإنقلاب ترفع حظر التجول المفروض في البلاد

رفع المجلس العسكري في النيجر، مساء الخميس، حظر التجول المفروض في البلاد منذ تنفيذه انقلابًا في الأسبوع الأخير من يوليو الماضي.

جاء ذلك بموجب مرسوم بتاريخ الخميس موقّع من جانب قائد الانقلاب العسكري رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبدالرحمن تشياني، وفق التلفزيون الرسمي.

وفي 26 يوليو، قاد تشياني انقلابًا عسكريا أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا محمد بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادته إلى منصبه.

والأربعاء، أعلن المجلس العسكري إعادة فتح الحدود البرية والجوية مع 5 دول والتي من بينها ليبيا، بعد أسبوع من إغلاقها إثر الانقلاب العسكري.