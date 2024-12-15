النيجر.. عشرات القتلى بهجوم للمسلحين في منطقة تيرا

قتل 39 مدنيا، في هجوم مزدوج شنه مسلحون في منطقة تيرا الحدودية غرب النيجر.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن وزارة دفاع البلاد، أن “مأساتين فظيعتين وقعتا في منطقتي ليبيري وكوكورو” قرب الحدود مع بوركينا فاسو، مضيفة أن “مجرمين حوصروا بسبب العمليات المتواصلة لقوات الدفاع والأمن هاجموا بجبن مدنيين عزل”.

وأوضح البيان “أن 18 شخصا قتلوا في كوكورو، و21 آخرون في ليبيري”، مضيفة أنه ثمة “الكثير من النساء والأطفال” بين ضحايا “هذه الأعمال الهمجية”.

وأفاد البيان بأن “الهجومين وقعا في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي”.

هذا و”شهدت منطقة تيرا هجمات دامية في الأيام الأخيرة، حيث قتل 21 مدنيا في هجوم على قافلة نقل بضائع الأسبوع الماضي، كما أوقع هجوم مسلح على محلة شاتومان في منطقة تيرا، 90 قتيلا على الأقل في صفوف الجيش”.