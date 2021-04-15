النيجر: مصرع نحو 20 طفلاً بعد اندلاع حريق في مدرستهم

20 طفلا لقو حتفهم يوم الثلاثاء بعد اندلاع حريق في مدرستهم بالقرب من نيامي عاصمة النيجر، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء في هذا البلد في منطقة الساحل الافريقي.

وقال قائد جهاز الإطفاء سيدي محمد في تصريح للتلفزيون الرسمي “اشتعلت النيران في 21 غرفة تدريس عبارة عن أكواخ من القش، وحاصرت النيران نحو 20 طفلا”. وفقا لفرانس برس.

وأضاف أن “رجال الانقاذ وصلوا بسرعة وتم اخماد الحريق (…) لكن قوة النيران كانت هائلة”، مضيفا “لم يتمكن هؤلاء الاطفال من الفرار”.

ونقل التلفزيون الرسمي عن شهود أن الحريق الذي لم تعرف اسبابه حتى الآن اندلع نحو الساعة الرابعة مساء (15,00 ت غ) “عندما كان الضحايا في غرف الدراسة”.

وانتقل رئيس الوزراء أوهومودو محمدو الى موقع الحريق عند أطراف العاصمة وقدم تعازيه لأهالي الأطفال.

ويصنّف مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الذي يضم 189 النيجر باعتبارها أفقر دولة في العالم.

وقامت السلطات في النيجر ببناء آلاف الأكواخ لاستخدامها كمدارس، حيث يجلس التلامذة الأطفال أحيانا على الأرض.

وتعد الحرائق في هذه الأكواخ المبنية من مواد قابلة للاشتعال أمرا شائعا، ولكن نادرا ما كانت تؤدي الى سقوط ضحايا.