النيجر.. مقتل زعيم «بوكو حرام» في غارة جوية دقيقة

أعلنت القوات المسلحة في النيجر عن مقتل زعيم جماعة “بوكو حرام” الإرهابية، إبراهيم محمدو المعروف باسم “باكورا”، خلال غارة جوية نفذها سلاح الجو على جزر بحيرة تشاد الحدودية مع نيجيريا وتشاد والكاميرون، وفق بيان بثه التلفزيون الرسمي.

وأوضح الجيش أن العملية نفذت بعد “عدة أسابيع من الرصد”، عبر “3 ضربات دقيقة ومتتالية” استهدفت مواقع تحصن فيها باكورا في جزيرة شيلاوا بمنطقة ديفا جنوب شرق البلاد.

وفي تعليق له، أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد سيدي حبيب الله أن “جيش النيجر يحقق نتائج إيجابية في الميدان، وكبّد جماعة بوكو حرام خسائر في مسعاه لطرد التنظيم الإرهابي من أراضيه”، مشيراً إلى أن العمليات الجوية والميدانية ستتواصل للقضاء على عناصر التنظيم، وأن التحقيقات ستؤكد صحة مقتل القائد الإرهابي، مستنداً إلى “خبرة الجيش القتالية التي تمكّنه من تحقيق أهدافه”، بحسب وكالة سبوتنيك.

في سياق آخر، حذرت الأمم المتحدة من تجدد المواجهات المسلحة في جنوب السودان بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، لما قد يسببه ذلك من تصاعد النزاع وامتداده إلى دول الجوار.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، مارثا بوبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن “التموضع العسكري الحالي والعمليات الجارية قد تؤدي إلى تصاعد العنف وتغذية النزاعات بين المجتمعات المحلية”، محذرة من تدخل محتمل لدول الجوار.

وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم أوول إلى أن “الوضع في جنوب السودان متأزم بعد تعرض اتفاقية السلام لهزة عنيفة، إثر الإجراءات المتخذة ضد نائب الرئيس”، مؤكداً أن تحذيرات بعثة حفظ السلام يجب أن تؤخذ على محمل الجد، داعياً الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التدخل لاحتواء التوتر ومنع العودة للحرب، خاصة في ظل احتمال تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة.

على صعيد اقتصادي، بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارة إلى العاصمة السنغالية دكار في الفترة من 19 إلى 26 أغسطس الجاري لتقييم الأداء الاقتصادي الكلي للبلاد، بالتزامن مع نقاش داخلي حول السياسات المالية وعلاقات السنغال بالمؤسسات الدولية.

واعتبر الكاتب والباحث السياسي تيرنو بشير أن “زيارة بعثة الصندوق فرصة للحكومة السنغالية لفتح مسار جديد للحوار والانطلاقة بين الجانبين”، مؤكداً ترحيب السلطات بالمشاورات لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.