النيجر.. هجوم مسلح يهز «مطار العاصمة» والجيش يطوق المنطقة

أفادت تقارير إعلامية إفريقية، نقلًا عن شهود عيان، بأن القوات العسكرية في النيجر تمكنت من طرد مسلحين من مطار العاصمة نيامي، الذي تعرض لهجوم من قبل مجهولين فجر اليوم الخميس، وسط دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات داخل المطار خفت حدتها لاحقًا، إلا أن المواجهات المسلحة امتدت إلى الأحياء السكنية المجاورة، حيث حاول المهاجمون الفرار والاختباء.

ونقل عن أحد شهود العيان قوله إن دوي إطلاق النار توقف داخل المطار، وإن الوضع بات تحت السيطرة، حيث انتشرت القوات العسكرية في المناطق المحيطة به لتنفيذ عمليات تمشيط بمساعدة السكان المحليين.

وأوضح الشهود أن أولى طلقات الرصاص والانفجارات دوت داخل المطار عند حوالي الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تمكن المهاجمون من اقتحام محيط المطار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وأفادت وسائل إعلام بأنه عقب توقف إطلاق النار، شرع الجنود في تفتيش المارة على الطريق المؤدي إلى المطار، فيما لم يتم الكشف بعد عن هوية المهاجمين، ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم.

ويُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال الأشهر الخمسة الماضية، إذ كانت جماعة “الدولة الإسلامية في الساحل” قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مماثل في يناير الماضي.

ويمثل مطار نيامي نقطة استراتيجية مهمة، إذ يضم قاعدة للقوات الجوية النيجرية، إضافة إلى كونه مقرًا للقيادة المشتركة للقوات المسلحة لكل من النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وفي رواية أخرى نقلتها وكالة “رويترز”، فقد أفادت بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف صباح اليوم في محيط مطار العاصمة نيامي، مع تطويق القوات الأمنية المنطقة بالكامل.

وأوضحت “رويترز” نقلًا عن شهود عيان وسكان محليين أن الانفجارات وقعت حوالي الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، واستمر إطلاق النار المتقطع لقرابة ساعتين، مع مؤشرات أولية على تعرض المطار لهجوم.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة النيجرية بشأن الحادثة.

وتشهد منطقة الساحل الأفريقي، بما في ذلك النيجر ومالي وبوركينا فاسو، تصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تنفذها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، ما أدى خلال السنوات الماضية إلى سقوط آلاف الضحايا وتشريد ملايين المدنيين.