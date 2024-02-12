النيجيري «إيكونغ» أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم

أعلنت اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، جوائز كأس الأمم، بعد المباراة النهائية مع ساحل العاج التي أحرزت اللقب.

ورغم خسارة منتخبه، أحرز المدافع النيجيري وليام تروست-إيكونغ، جائزة أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم، بعد أن سجل ثلاثة أهداف لمنتخبه، في هذه النهائيات.

بينما ذهبت جائزة أفضل مدرّب، للمدرب العاجي إيميرس فاييه،أما جائزة أفضل حارس مرمى، فكانت من نصيب الجنوب إفريقي رونوين وليامس.

فيما كان أفضل لاعب شاب،العاجي سيمون أدينغرا، بينما الحذاء الذهبي من نصيب الغيني الاستوائي إميليو نسوي الذي سجل 5 أهداف، والحذاء الفضي للاعب الأنغولي جلسون دالا الذي سجل 4 أهداف.

بينما كان الحذاء البرونزي، من نصيب المصري مصطفى محمد بأربعة أهداف، أما جائزة اللعب النظيف فكانت من نصيب منتخب جنوب إفريقيا.

وكان منتخب “الفيلة” أحرز لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نيجيريا 2-1.