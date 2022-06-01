النّيابة العامة تلاحق صومالي و5 آخرين بتهمة تعذيب والإتجار بالبشر

أعلنت النيابة العامة رفع دعوى جنائية ضد مهرب صومالي وخمسة أشخاص آخرين ارتكبوا جرائم بحق مهاجرين، إضافة إلى تهريبهم عبر البر والبحر والاتجار بهم.

وأوضح مكتب النائب العام أن إجراءات جمع الأدلة المتخذة في طور التحقيق الابتدائي، كشفت عن ضلوع المتهمين في ارتكاب أشكال وصور من الجريمة المنظمة.

وبينت النيابة أن المتهمين أوقعوا عددا من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمدوا قتل العشرات من المهاجرين، وحجز حرية المهاجرين وإخفائهم قسريا؛ وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وتحصلوا على منافع مالية غير مشروعة.

وكشف مكتب النائب العام أن التحقيقات أسفرت عن ارتباط أولئك المتهمين بآخرين في دول الجوار؛ وغيرها ممن يجمعهم فكر إجرامي متعد للحدود القطرية.

وقررت النيابة السير في الإجراءات والآليات الكفيلة بملاحقة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة التي أسهمت مع المتهمين في ارتكاب الأفعال المذكورة.