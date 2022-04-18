النّيابة العامّة تأمر بحبس مسجل كلية تقنية الطيران المدني

أمرت النيابة العامة بمكتب النّائب العام بحبس مسجل عام كلية تقنية الطيران المدني والأرصاد الجوية احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأوضح مكتب النائب العام أنّ امر الحبس جاء بعد التحقيق في ظروف وملابسات واقعة تزوير البيانات المتعلقة بالمنحة الدراسية المقررة لفائدة طلاب الكلية.

وأضاف مكتب النائب العام أنّ النيابة تلقت بلاغ بقيام مسجل عام كلية تقنية الطيران المدني والأرصاد الجوية اسبيعة، ارتكب فعل دراج 174 طالب ضمن قائمة الطلبة المستهدفين بالمنحة الدراسية وهم ليسوا من الطلبة الدارسين في الكلية.

وبيّن مكتب النائب العام أن القيام بهذا الفعل كان هدفه تحصيل مبالغ مالية غير مشروعة استناداً على شهادته بأنهم من الطلبة الدارسين في الكلية.