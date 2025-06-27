الهاتف الذي طال انتظاره.. شاومي تكشف عن مفاجأتها الكبرى

كشفت شركة “شاومي” (Xiaomi) عن أحدث هواتفها القابلة للطي “ميكس فليب 2” (Mix Flip 2)، في خطوة تضعها مباشرة في منافسة شرسة مع عمالقة هذا القطاع، وعلى رأسهم سامسونغ وموتورولا، الهاتف الجديد يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مع مواصفات تقنية متقدمة قد تجعله من أبرز إصدارات عام 2025 في فئة الأجهزة القابلة للطي.

وبحسب الشركة، يتميز Xiaomi Mix Flip 2 بهيكل فريد بأبعاد (166.9 × 73.8 × 7.6 ملم) في وضعية الفتح، وينطوي ليصل إلى (86.1 × 73.8 × 15.9 ملم)، فيما يبلغ وزنه حوالي 199 غرامًا، ما يجعله أحد أخف وأقل الأجهزة القابلة للطي سُمكًا في السوق.

شاشتان بتجربة بصرية فائقة

ووفق الشركة، الهاتف مزود بشاشة رئيسية من نوع Foldable LTPO AMOLED بقياس 6.86 بوصة وبدقة (1224 × 2912 بكسل)، مع تردد 120 هرتز، ودعم تقنيات Dolby Vision وHDR Vivid، مما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة سينمائية.

أما الشاشة الخارجية، فجاءت بمقاس 4 بوصات، من نوع AMOLED بدقة (1392 × 1208 بكسل) وتردد 120 هرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 1600 شمعة/م²، ما يجعلها مثالية للاستخدام في ضوء الشمس المباشر.

قوة الأداء.. معالج متطور وذاكرة ضخمة

يعمل Mix Flip 2 بأحدث نظام تشغيل Android 15 مع واجهة HyperOS 2 من شاومي، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المبني بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، ما يضمن أداءً سريعًا وفعّالًا حتى في المهام الثقيلة.

وبحسب الشركة، الهاتف متوفر بخيارات ذاكرة متنوعة: RAM: 12 أو 16 غيغابايت، وتخزين داخلي: 256 أو 512 غيغابايت، بالإضافة إلى نسخة 1 تيرابايت، وكاميرا قوية تدعم التصوير الاحترافي.

والهاتف مزود بكاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة (50 + 50) ميغابكسل، تدعم تسجيل فيديوهات بدقة 8K، ما يجعله مناسبًا لعشاق التصوير الاحترافي. كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل تضمن صور سيلفي عالية الجودة.

ويأتي Mix Flip 2 ببطارية قوية سعتها 5165 ميلي أمبير، تدعم شحنًا سلكيًا سريعًا بقدرة 67 واط، وشحنًا لاسلكيًا بقدرة 50 واط، ما يضمن عودة سريعة للعمل بعد فترات شحن قصيرة.

مزايا إضافية تدعم التميز

دعم شريحتي اتصال

منفذ USB Type-C 2.0

ماسح بصمات مدمج

شريحة NFC

تقنيات Infrared للتحكم في الأجهزة الإلكترونية عن بُعد

بفضل التصميم العملي، القوة التقنية، والشاشات المتطورة، يبدو أن شاومي لا تكتفي بمجرد دخول سوق الهواتف القابلة للطي، بل تسعى لفرض حضور قوي، معتمدة على مزيج من السعر التنافسي والمواصفات الفاخرة. ويبقى السؤال: هل ينجح Mix Flip 2 في اقتناص حصة من سوق تسيطر عليه سامسونغ وموتورولا؟