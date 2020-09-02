الهاتف المحمول و الإصابة «بالسرطان» علاقة حيرت العلماء

دراسة حديثة حول تأثير إشعاع الترددات اللاسلكية للهاتف المحمول على الحيوانات، استغرقت نحو 10سنوات، وتكلفت حوالي 25 مليون دولار أمريكي، ولم تُعطِ جوابًا قاطعًا عن هذه التأثيرات.

أشار الطبيب ألكسندر مياسنيكوف إلى أن الإشعاع منخفض التردد للأجهزة، من الناحية النظرية، يمكن أن يؤثر على تطور الأورام الحميدة لدى الأطفال.

حيث نقلت وكالة “سبوتنيك” عن مقدم البرامج التلفزيونية، الطبيب ألكسندر مياسنيكوف، إن هناك علاقة بين استخدام الهواتف الذكية وأورام المخ.

وأشار إلى أن الإشعاع منخفض التردد للأجهزة، من الناحية النظرية ، يمكن أن يؤثر على تطور الأورام الحميدة لدى الأطفال. في الوقت نفسه، استبعد الطبيب تمامًا تطور السرطان بسبب الهواتف الذكية.

وشدد على أنه من أجل الحذر، من الأفضل عدم إعطاء الهواتف للأطفال الصغار جدًا، ونصح كبار السن باستخدام سماعات الرأس.