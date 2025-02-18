الهادي خشبة: الأهلي طرابلس نادي لا يبحث عن النتائج فقط

أكد المدير الرياضي لنادي الأهلي طرابلس الكابتن الهادي خشبة عن إنهاء فترة الانتقالات الشتوية بنجاح، بعد تدعيم صفوفه بـ5 لاعبين مميزين، وهم: جهاد بيزيمانا، إسماعيل بلقاسمي، بلقاسم رجب، الدوكالي الصيد، أحمد الصيد.

وأضاف خشبة في حديثه للصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك، أن هذه الصفقات جاءت وفق احتياجات الجهاز الفني وبالتشاور معه، وأكد عمل مع مجلس الإدارة على اختيار الأفضل لدعم الفريق.

وشدد خشبة على أهمية الانضباط والالتزام داخل منظومة الأهلي، حيث تم التركيز على استقطاب لاعبين يتحملون الضغوط الجماهيرية ويملكون الشخصية القوية للأداء بشكل مميز داخل الملعب والانضباط الإداري بخارج الملعب.

كما أكد أن نادي الأهلي لا يبحث فقط عن النتائج، بل يسعى لتقديم أداء مميز يليق بتاريخ النادي وطموحاته، مع الوعد بالمزيد من العروض القوية خلال الفترة القادمة، والمنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها.