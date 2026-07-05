الهجرة على وشك تغيير وجه أوروبا .. ترامب: العواصف لن تمنعني من إلقاء خطابي

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”، تصريحات مثيرة للجدل تناول فيها سياسات الهجرة في الدول الغربية، مع التركيز على الوضع في أوروبا، معتبرًا أن استمرار استقبال المهاجرين غير الشرعيين قد يقود إلى تراجع خطير في الأوضاع الداخلية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينته إن أوروبا “تتعلم أن دخول مجرمين من العالم الثالث إلى البلاد سيحولها إلى دولة من العالم الثالث”، مضيفًا أن هذا التحول “يحدث بسرعة، في غمضة عين”، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ السياسات المناسبة في التوقيت المناسب، في إشارة إلى أنه تمكن من حماية الولايات المتحدة من مسار مشابه، وفق وصفه، مشيرًا إلى أن ذلك حال دون تحول البلاد إلى ما وصفه بدولة نامية نتيجة الهجرة.

وأرفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشوره بمقطع فيديو يظهر ما وصفه بمخيم يضم أعدادًا كبيرة من مهاجرين أفارقة، دون تقديم معلومات واضحة حول مصدر الفيديو أو موقع تصويره أو هوية الأشخاص الظاهرين فيه.

وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسة هجرة متشددة يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في يناير 2025، حيث شملت الإجراءات ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين أو المتورطين في قضايا جنائية، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين من أمريكا اللاتينية.

تتصاعد النقاشات في عدد من الدول الغربية حول سياسات الهجرة والاندماج، في ظل تزايد الضغوط السياسية والاجتماعية المرتبطة بملفات الأمن والاقتصاد وسوق العمل، ما يجعل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزءًا من جدل أوسع حول مستقبل سياسات الهجرة في الغرب.

ترامب يجدد دفاعه عن حق حيازة السلاح ويؤكد إصراره على إلقاء خطاب عيد الاستقلال رغم العواصف

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على دعمه القوي لحق المواطنين في حيازة السلاح، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في خطابه إن “الحق في امتلاك السلاح وحمله” تم الحفاظ عليه بعناية فائقة، مشيراً إلى أن هذا الحق يُعد من أولويات إدارته، مضيفاً أن “الحلم الأمريكي قد عاد، وهو قوي للغاية وجميل”، مؤكداً: “لن نتوقف أبداً عن توسيع طموحاتنا”.

وفي سياق متصل، شدد ترامب على عزمه إلقاء كلمة في احتفالات عيد الاستقلال في العاصمة واشنطن رغم التحذيرات من سوء الأحوال الجوية واحتمال استمرار العواصف، قائلاً عبر منصته “تروث سوشيال” إن العواصف “تجلب الحظ السعيد” وتزيد من إثارة المناسبات، مضيفاً: “سأكون هناك مهما حدث”.

وكانت السلطات الأمريكية قد طلبت من المشاركين في فعاليات أُقيمت في ساحة ناشونال مول بوسط واشنطن إخلاء المكان والانتقال إلى مبانٍ مجاورة، عقب صدور تحذيرات من عاصفة جوية.

وأفادت وكالة “نوفوستي” بأن العاصمة واشنطن شهدت رياحاً قوية وومض برق في سماء ملبدة بالغيوم، إضافة إلى هطول أمطار خفيفة.

حرائق وخلل في الألعاب النارية يشوّهان احتفالات عيد الاستقلال في نيويورك ولوس أنجلوس (فيديوهات)

شهدت احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي في مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس حوادث متفرقة مرتبطة بالألعاب النارية، تسببت في اندلاع حرائق وحالات ذعر بين الحاضرين.

ففي نيويورك، اندلع حريق محدود في جزء من جسر بروكلين نتيجة إطلاق ألعاب نارية خلال عرض احتفالي أقيم فوق نهر إيست ريفر بمناسبة الرابع من يوليو. وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن المقذوفات النارية تسببت في اشتعال أجزاء من هيكل الجسر، قبل أن تمتد النيران إلى قسمين منه، ثم تمت السيطرة عليها خلال نحو دقيقة واحدة، دون اتضاح حجم الأضرار حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة انفجار الألعاب النارية قرب الجسر واندلاع النيران قبل إخمادها سريعاً.

وفي حادث منفصل بمدينة لوس أنجلوس، تحوّل احتفال أقيم في ملعب BMO عقب مباراة لفريق “أنجل سيتي إف سي” إلى حالة من الذعر، بعد أن انطلقت ألعاب نارية بشكل خاطئ باتجاه المدرجات بدلاً من السماء، ما دفع الجماهير إلى الفرار والاحتماء.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد أسفر خلل تقني في العرض عن توجيه قذائف نارية أفقياً نحو مناطق مكتظة بالمشجعين، مع ورود إفادات عن حالة هلع واسعة وإصابة أحد أفراد الأمن بشكل طفيف، بينما أكدت إدارة النادي إجلاء الحضور واللاعبين بسلام وفتح تحقيق في الحادث.

وتأتي هذه الحوادث بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بذكرى إعلان الاستقلال عام 1776، والتي تُعد من أبرز المناسبات الوطنية في البلاد.

Marked safe from Angel City’s firework show pic.twitter.com/zxEHkBSw5i — Jade Ryan (@ThisIsJadeRyan) July 4, 2026

“إف.بي.آي” يصادر أكثر من 600 طائرة مسيّرة في مدن كأس العالم بالولايات المتحدة

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف.بي.آي” عن مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيّرة في المدن الأمريكية المستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكر المكتب في تدوينة عبر منصة “إكس” أنه، وبالتنسيق مع شركاء من وزارة الأمن الداخلي، تم ضبط الطائرات المسيّرة في الأجواء المحظورة بجميع المدن الأمريكية الأحد عشر المستضيفة للبطولة منذ انطلاق المنافسات.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الأمن الجوي وحماية الفعاليات الكبرى خلال البطولة.

وتشهد بطولة كأس العالم الحالية مشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخها، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن تختتم المنافسات في 19 يوليو الجاري.